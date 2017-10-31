Хавбек «Милана» Билья снова получил травму

Очередную травму получил полузащитник «Милана» Лукас Билья, который присоединился «россонери» минувшим летом. У футболиста диагностировано воспаление сухожилия коленного сустава, он пропустит минимум две игры — с АЕКом в Лиге Европы и с «Сассуоло» в 12-м туре Серии А. Клубный врач отметил, что игрок испытывает дискомфорт уже продолжительное время, и лишь недавно боль усилилась.

Билья уже был в лазарете «Милана» в августе — тогда на восстановление потребовалось порядка месяца.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте