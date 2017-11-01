Иммобиле получил повреждение и рискует пропустить ближайшие матчи

Источники в Италии сообщают о том, что нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле испытывает мышечный дискомфорт в бедре после матча с «Беневенто». Таким образом, футболист пропустит ближайший матч Серии А с «Ниццей» и, вероятно, не поможет сборной Италии в стыковом матче со шведами. Впрочем, официального подтверждения от римского клуба пока не последовало.

Напомним, что Иммобиле стал первым футболистом 21-го века, которому удалось забить 14 голов в первых 11 турах Серии А.

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