Вернблум: «Еще не решил, есть ли желание продлевать контракт с ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сообщил, что пока не знает, будет ли он продлевать соглашение с «армейцами». Текущее соглашение шведа заканчивается летом 2018 года.

«О контракте мы сядем и поговорим позже. Еще очень рано. Посмотрим, что случится в будущем.

Есть ли желание остаться в ЦСКА? Еще не принял решение. Время есть, все обсужу с семьей и определимся, как нам поступать.

Я такой человек, который идет от матча к матчу. Не думаю о том, что случится завтра, живу сегодняшним днем. Никогда не забиваю голову тем, что может со мной случиться в будущем. Поэтому - посмотрим».

Вернблум накануне забил победный гол в ворота «Базеля» в матче Лиги чемпионов.

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