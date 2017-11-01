«Бешикташ» и «Монако» обменялись голами

В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бешикташ» и «Монако» сильнейшего не выявили. Таким образом, у «Бешикташа» становится 10 очков, а монегаски набирают 2 пункта.

Стамбул, стадион «Водафон-Арена».

«Бешикташ» - «Монако» - 1:1 (0:1)

Голы: Тосун 54 (пен) — Лопеш 45.

«Бешикташ»: Фабрисио, Пепе, Адриано, Генюль, Тошич (Медель 69), Хатчинсон (Талиска 83), Арслан (Митрович 75), Озъякуп, Куарежма, Бабел, Тосун.

Главный тренер: Шенол Гюнеш.

«Монако»: Субашич, Жемерсон, Жорже, Раджи, Глик, Лемар (Йоветич 25), Моутиньо, Лопеш (Диакаби 85), Тилеманс (Каррильо 74), Кейта, Фабиньо.

Главный тренер: Леонарду Жардим.

Предупреждения: Арслан 25, Лопеш 27, Жорже 53, Тошич 65, Куарежма 88, Медель 90+2, Диакаби 90+4.

Судья: Паоло Тальявенто.

Отметим, полузащитник «Монако» Тома Лемар получил в матче травму и покинул поле уже на 25-й минуте.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте