«Бешикташ» и «Монако» обменялись голами

В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бешикташ» и «Монако» сильнейшего не выявили. Таким образом, у «Бешикташа» становится 10 очков, а монегаски набирают 2 пункта.
Стамбул, стадион «Водафон-Арена».
«Бешикташ» - «Монако» - 1:1 (0:1)
Голы: Тосун 54 (пен) — Лопеш 45.
«Бешикташ»: Фабрисио, Пепе, Адриано, Генюль, Тошич (Медель 69), Хатчинсон (Талиска 83), Арслан (Митрович 75), Озъякуп, Куарежма, Бабел, Тосун.
Главный тренер: Шенол Гюнеш.
«Монако»: Субашич, Жемерсон, Жорже, Раджи, Глик, Лемар (Йоветич 25), Моутиньо, Лопеш (Диакаби 85), Тилеманс (Каррильо 74), Кейта, Фабиньо.
Главный тренер: Леонарду Жардим.
Предупреждения: Арслан 25, Лопеш 27, Жорже 53, Тошич 65, Куарежма 88, Медель 90+2, Диакаби 90+4.
Судья: Паоло Тальявенто.
Отметим, полузащитник «Монако» Тома Лемар получил в матче травму и покинул поле уже на 25-й минуте.
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Плохо, что ты игру не смотрел....
У турок было 9 очков, играли спокойно, игра была равна.. А эпизод с забитым голом "лягушатниками" показал сахарную кость..
Плохо, что ты игру не смотрел....
У турок было 9 очков, играли спокойно, игра была равна.. А эпизод с забитым голом "лягушатниками" показал сахарную кость..