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«Бешикташ» и «Монако» обменялись голами

сегодня, 21:55
БешикташБешикташ1 : 1МонакоМонакоМатч завершен

В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бешикташ» и «Монако» сильнейшего не выявили. Таким образом, у «Бешикташа» становится 10 очков, а монегаски набирают 2 пункта. 

Стамбул, стадион «Водафон-Арена».

«Бешикташ» - «Монако» - 1:1 (0:1)
Голы: Тосун 54 (пен)Лопеш 45.

«Бешикташ»: Фабрисио, Пепе, Адриано, Генюль, Тошич (Медель 69), Хатчинсон (Талиска 83), Арслан (Митрович 75), Озъякуп, Куарежма, Бабел, Тосун.
Главный тренер: Шенол Гюнеш.

«Монако»: Субашич, Жемерсон, Жорже, Раджи, Глик, Лемар (Йоветич 25), Моутиньо, Лопеш (Диакаби 85), Тилеманс (Каррильо 74), Кейта, Фабиньо.
Главный тренер: Леонарду Жардим.

Предупреждения: Арслан 25, Лопеш 27, Жорже 53, Тошич 65, Куарежма 88, Медель 90+2, Диакаби 90+4.

Судья: Паоло Тальявенто.

Отметим, полузащитник «Монако» Тома Лемар получил в матче травму и покинул поле уже на 25-й минуте.

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Все комментарии
Egorium
сегодня в 22:37
Справедливый счет.
Алексей Буренин
сегодня в 22:31
Шансы Монако вообще снизились
ошалевший ответил M.S.
сегодня в 22:29
M.S.:
А я не ставил ни на кого, купил пряники. Теперь я сытый слушаю жалобы от тех, кто теряет деньги на ставках)
и то верно,только это зависимость,бросить сложно,главное без трусов не остаться)
Есть медали
сегодня в 22:16
Спасибо за ТМ
M.S.
сегодня в 22:10
А я не ставил ни на кого, купил пряники. Теперь я сытый слушаю жалобы от тех, кто теряет деньги на ставках)
Шуnя771 ответил Великий Князь
сегодня в 22:09
Великий Князь:
дог?
Мну не сомневается... У турков 10 очков, спокойное 1 место...
Шуnя771 ответил МапС
сегодня в 22:08
МапС:
Молодцы османцы, выстояли, хотя у лягушатников моментов больше было и выглядели посильнее. Хранцузов надоть притормозить в таблице кациентов, медведь лыжню просит! :)
Привет Сергей!

Плохо, что ты игру не смотрел....
У турок было 9 очков, играли спокойно, игра была равна.. А эпизод с забитым голом "лягушатниками" показал сахарную кость..
Великий Князь ответил Шуnя771
сегодня в 22:07
Шуnя771:
Кто смотрел игру "заценили" гол Монако? Особенно момент когда игрок Беша под 5-ым номером просто ушел с дороги автора гола....
дог?
Шуnя771
сегодня в 22:03
Кто смотрел игру "заценили" гол Монако? Особенно момент когда игрок Беша под 5-ым номером просто ушел с дороги автора гола....
вячеслав остапенко
сегодня в 22:03
Я поставил на победу Бешикташ ничья жаль
МапС
сегодня в 22:00
Молодцы османцы, выстояли, хотя у лягушатников моментов больше было и выглядели посильнее. Хранцузов надоть притормозить в таблице кациентов, медведь лыжню просит! :)
ander_herrera
сегодня в 22:00
поставлю на 2 гола забьют 0 поставлю на ничья не будет обезательно ничья будет.....
ошалевший
сегодня в 21:58
когда не ставлю угадываю,только поставлю и фигня какая то,читалась ничья,монако оживает потихоньку,а бешику ничья вполне норм,они в плей офф
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