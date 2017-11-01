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«Наполи» - «Манчестер Сити»: стартовые составы

сегодня, 21:31
НаполиНаполи-:-Манчестер СитиМанчестер Сити22:45 Не начался

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов.

«Наполи»: Рейна, Хюсай, Аллан, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Жоржиньо, Мертенс, Кальехон, Гамшик, Инсинье.
Запас: Сепе, Маджо, Зелиньски, Кирикеш, Рог, Унас, Диавара.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Стоунз, Отаменди, Делф, Стерлинг, Гюндоган, Агуэро, Де Брюйне, Сане, Фернандиньо.
Запас: Браво, Уокер, Мангала, Силва, Сильва, Жезус, Туре.

В предыдущем матче «Манчестер Сити» одержал победу.

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Горожане
сегодня в 22:37
    sihafazatron
    сегодня в 22:03
    данило и гюндоган в старте? не лучший момент для экспериментов. но все равно удачи мс.
    sir-5
    сегодня в 21:37
    Пожелаем "Наполи" победы.
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