«Наполи» - «Манчестер Сити»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов.
«Наполи»: Рейна, Хюсай, Аллан, Альбиоль, Кулибали, Гулям, Жоржиньо, Мертенс, Кальехон, Гамшик, Инсинье.
Запас: Сепе, Маджо, Зелиньски, Кирикеш, Рог, Унас, Диавара.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Стоунз, Отаменди, Делф, Стерлинг, Гюндоган, Агуэро, Де Брюйне, Сане, Фернандиньо.
Запас: Браво, Уокер, Мангала, Силва, Сильва, Жезус, Туре.
В предыдущем матче «Манчестер Сити» одержал победу.
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