«Тоттенхэм» - «Реал»: Кейн выходит с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Реал». Попал в старт и нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, восстановившийся от травмы.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Д. Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Уинкс, Эриксен, Алли, Кейн.
«Реал»: Касилья, Марсело, Начо, Рамос, Хакими, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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Как говорил наш тренер: "Растянул, затянул, побежал..." ))))))))))))))))
Как говорил наш тренер: "Растянул, затянул, побежал..." ))))))))))))))))
Я конечно понимаю, Почет знает что делает, но любой тренер выпустил бы его на второй тайм. свежий игрок в нападение нужнее, чем с первых минут потому что, в первом тайме атаковать будет Реал.
PS Кейну удачи и гола!!!! и шпорам тоже.
Я конечно понимаю, Почет знает что делает, но любой тренер выпустил бы его на второй тайм. свежий игрок в нападение нужнее, чем с первых минут потому что, в первом тайме атаковать будет Реал.
PS Кейну удачи и гола!!!! и шпорам тоже.