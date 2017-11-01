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«Тоттенхэм» - «Реал»: Кейн выходит с первых минут

сегодня, 21:43
ТоттенхэмТоттенхэм-:-РеалРеал22:45 Не начался

Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Реал». Попал в старт и нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, восстановившийся от травмы.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Д. Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Дайер, Уинкс, Эриксен, Алли, Кейн.

«Реал»: Касилья, Марсело, Начо, Рамос, Хакими, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
-Джек Потрошитель-
сегодня в 22:21
Лучший клуб мира обыграет английский середняк..Примера сильнее)
M.S.
сегодня в 22:18
Хотелось бы пожелать удачи Боруссии, поэтому, в этой игре, желательна победа одного клуба с крупным счётом)
рус фан ответил Zak11
сегодня в 22:10
Zak11:
Этот Реал может только на Уэмбли обос... Не впечатляет меня игра сливочных в этом сезоне.
Ну посмотрим.
sihafazatron
сегодня в 22:08
удачи ттх!
sparxx2 ответил DXTK
сегодня в 22:03
DXTK:
Дали бы кейну залечиться до конца. Я конечно понимаю Харри боец и хочет играть во всех играх, а если повтор или рецедив. Этот матч ничего не решает. будет еще две игры. и вот в них его пресутствие необходимо. Я конечно понимаю, Почет знает что делает, но любой тренер выпустил бы его на второй тайм. свежий игрок в нападение нужнее, чем с первых минут потому что, в первом тайме атаковать будет Реал. PS Кейну удачи и гола!!!! и шпорам тоже.
Эта травма не из тех (я про рецедив)...
Как говорил наш тренер: "Растянул, затянул, побежал..." ))))))))))))))))
DVoxNN ответил Mоnоlo
сегодня в 22:00
Mоnоlo:
А что с ним? Обычный дриблер.
А еще с хорошим пасом и ударом. Не то, что два дуба в нападении.
DXTK
сегодня в 21:59
Дали бы кейну залечиться до конца. Я конечно понимаю Харри боец и хочет играть во всех играх, а если повтор или рецедив. Этот матч ничего не решает. будет еще две игры. и вот в них его пресутствие необходимо.

Я конечно понимаю, Почет знает что делает, но любой тренер выпустил бы его на второй тайм. свежий игрок в нападение нужнее, чем с первых минут потому что, в первом тайме атаковать будет Реал.

PS Кейну удачи и гола!!!! и шпорам тоже.
Foxes
сегодня в 21:56
Удачи Тоттенхэм!
Mоnоlo
сегодня в 21:55
Надеюсь Алли сегодня даст Роналду в бубен. Будет хоть какая то польза от его агрессивности.
Zak11 ответил рус фан
сегодня в 21:54
рус фан:
Нагнуть Тотен на уэмбли вполне по силам этому Реалу и сегодня надеюсь он всех убедит в этом.
Этот Реал может только на Уэмбли обос... Не впечатляет меня игра сливочных в этом сезоне.
рус фан
сегодня в 21:53
Нагнуть Тотен на уэмбли вполне по силам этому Реалу и сегодня надеюсь он всех убедит в этом.
cannongun
сегодня в 21:52
Отлично
Mоnоlo ответил Chatlan
сегодня в 21:50
А что с ним? Обычный дриблер.
Chatlan
сегодня в 21:50
Шпорам надо опасаться Иско.
Mоnоlo
сегодня в 21:49
Триппьер? Рассчитывала сегодня на Орье. Он понадежней.
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