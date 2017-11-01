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УЕФА может запретить киевскому «Динамо» участвовать в еврокубках

сегодня, 21:35

В Федерацию футбола Украины поступило письмо из Ньона, в котором Европейский союз выразил обеспокоенность относительно выдачи лицензии киевскому «Динамо» на участие в еврокубках. Согласно сообщению, существует определенная задолженность, которую столичный клуб скрыл при подготовке документов на аттестацию. Подробности не разглашаются, пока длится переписка между УЕФА и «Динамо». В нее включили и ФФУ.

Ситуация довольно серьезная и может привести как минимум к удару по имиджу Федерации, а киевский клуб может потерять возможность выступать в еврокубках. 

«УЕФА высказало обеспокоенность состоянием просроченных задолженностей, относительно выполнения своих обязательств клубом по каким-то финансовых операциям. Я не могу подробно рассказать сейчас, пока идет расследование, но дело в просроченной финансовой задолженности.

Санкции? Как и везде: самая легкая - предупреждение, самая тяжелая (для национальной ассоциации) - могут забрать право проводить лицензирование клубов на какой-то период. В промежутке могут быть и штрафные санкции, и какие-то другие... Для клуба самое страшное - отстранение от евросоревнований на определенный период, самая легкая - тоже предупреждение», — прокомментировал ситуацию заместитель директора центра лицензирования ФФУ Сергей Задиран.

Напомним, что киевляне в 1/4 финала Кубка Украины сыграют с черниговской «Десной».

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Все комментарии
Игорь Солнцев
сегодня в 22:42
Опять схитрить решили и не платить, как всегда.
Ty4ka98 ответил goodbyegoodboy
сегодня в 22:31
goodbyegoodboy:
Артемка знает. Он и бразильский язык знает
Это что за новый язык такой, бразильский?
заDOOMчивый
сегодня в 22:22
нечего дискредитировать русяз . Будете у себя играть за Кубок Вышиванки.
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:51
Даже смешно читать подобную ерунду. Какие санкции, какой штраф??? Ясно же написано- предупреждение, вот, этим и ограничатся. Все это было смешно, когда бы не было так грустно..... Вся эта мышпуха, умеет только на Россию санкции накладывать. Вот, это и есть буржуазная омерзительная демократия!
goodbyegoodboy ответил Gigante Buono
сегодня в 21:49
Артемка знает. Он и бразильский язык знает
зенит юрист
сегодня в 21:43
исключить из еврокубков пока крым не признают российским
рус фан
сегодня в 21:43
Динамо Киев катиться вниз все быстрей.
Faustello
сегодня в 21:39
Пипец европейцы ошибку сделали, ща хохлы через америкосов вой поднимут, что это происки Мудко )))
sir-5
сегодня в 21:38
Откупятся. И еврообщак окажет "гуманитарную помощь".
RussianHorse
сегодня в 21:37
За это они уберут швейцарский язык со своего сайта!
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