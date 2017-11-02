Попов: «В оставшихся двух матчах можно брать максимум очков»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после поражения от «Севильи» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2), выразил мнение, что его команда способна взять 6 очков в оставшихся двух матчах с «Марибором» и «Ливерпулем»:

«Конечно, есть разочарование, поскольку мы были на первом месте в группе. Думаю, мы с большим уважением подходили к „Севилье“. Во втором тайме начали играть в свой футбол, были моменты. В конце вы видели, как они тянули время.

Это хорошая испанская команда, входит в топ-3, и, наверное, в первые 10-15 минут было ощущение, что ещё вступаем в игру. Но после перерыва, думаю, выглядели достойно.

Была очень хорошая атмосфера. Но для нас большой минус, что наших болельщиков сегодня не было на стадионе.

Смотрю в будущее с оптимизмом. Мы хорошо играли с „Ливерпулем“, обе игры с „Севильей“ очень хорошо провели. В двух оставшихся играх можно брать максимум очков».

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