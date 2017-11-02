Роналду: «Проиграй „Реал“ хоть 5 матчей, я бы всё равно не думал, что это кризис»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после выездного поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (3:1), отметил, что его команда должна сохранять спокойствие:

«В футболе очень важно одерживать победы, но многие люди забывают те успехи, которых наша команда добилась несколько месяцев назад. Я спокоен. Да, сейчас мы не на хорошем ходу, мы должны признать это и продолжить работать. Мы прилагаем все усилия, мы бежим, мы сражаемся. Пока всё получается не очень хорошо, но мы должны думать о том, что всё изменится к лучшему. Самое главное то, что происходит в конце сезона, а не в начале.

Невозможно всегда быть в лучшей форме – бывают хорошие отрезки, а бывают плохие. Мы должны сохранять спокойствие. Сейчас не лучшее наше время, но проиграй мы три, четыре или пять матчей, я бы всё равно не думал, что это кризис».

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