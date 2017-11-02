Банега: «Дело не в мести, а в трёх очках»

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега, отличившийся голом в ворота «Спартака», прокомментировал победу своей команды над московским клубом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1):

«Дело не в мести, а в трёх очках. „Севилья“ пыталась контролировать ход игры на протяжении всего матча, но самое впечатляющее в проделанной нами работе было то, что мы сумели продемонстрировать тот футбол, который от нас ждали. Мы были спокойны и хорошо отреагировали на прошлое поражение».

Напомним, в предыдущем туре ЛЧ «Севилья» в гостях уступила «Спартаку» со счётом 1:5.

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