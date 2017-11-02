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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Банега: «Дело не в мести, а в трёх очках»

сегодня, 01:38
СевильяСевилья2 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега, отличившийся голом в ворота «Спартака», прокомментировал победу своей команды над московским клубом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1):

«Дело не в мести, а в трёх очках. „Севилья“ пыталась контролировать ход игры на протяжении всего матча, но самое впечатляющее в проделанной нами работе было то, что мы сумели продемонстрировать тот футбол, который от нас ждали. Мы были спокойны и хорошо отреагировали на прошлое поражение».

Напомним, в предыдущем туре ЛЧ «Севилья» в гостях уступила «Спартаку» со счётом 1:5.

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Дима Головашич
сегодня в 01:42
Именно поэтому вас катали во втором тайме? Вы игру свою видели вообще? Судье спасибо скажите. Без него вы бы в первом тайме обо?:ались.
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