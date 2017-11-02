Пареха: «Был шокирован после 1:5 в Москве, но теперь всё зависит от „Севильи“»

Защитник «Севильи» и экс-игрок «Спартака» Николас Пареха прокомментировал домашнюю победу над бывшей командой в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1):

«Эта игра была очень важна для обеих команд. Три очка помогут нам в борьбе за плей-офф. Был шокирован после 1:5 в Москве, но всё теперь зависит от нас. Дома „Спартак“ реализовал все моменты: шесть раз они подошли к воротам и забили пять голов. Был сумасшедший матч – вечер „Спартака“. Но „Севилья“ должна уметь справляться с трудностями. И в ответном матче мы это сделали».

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