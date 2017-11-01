Вертонген: «Мы должны отдать должное Роналду»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген, накануне матча Лиги чемпионов с «Реалом», отметил атакующий потенциал Криштиану Роналду.



«Мы должны отдать должное Роналду, за все, что он сделал за все эти годы, за все его трофеи. Мы должны пристально наблюдать за ним на поле, так как в свои годы он продолжает быть ключевым игроком».



Ранее Ян Вертонген заявил, что «Тоттенхэму» по силам обыграть «Реал» без Харри Кейна, который находится в лазарете.

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