Гранквист и Классон вызваны в сборную Швеции на стыковые матчи с Италией

Тренерский штаб сборной Швеции огласил список футболистов, которые вызваны на стыковые матчи к ЧМ-2018 с командой Италии. В перечне игроков значатся и два представителя «Краснодара» - Андреас Гранквист и Виктор Классон.

Вратари: Карл-Йохан Йонссон («Генгам», Франция), Кристофер Нордтфелдт («Суонси», Великобритания), Робин Ульсен («Копенгаген», Дания)

Защитники: Людвиг Аугустинссон («Вердер», Германия), Андреас Гранквист («Краснодар», Россия), Филипп Эландер, Эмиль Крафт (оба — «Болонья», Италия), Понтус Янссон («Лидс», Англия), Йохан Ларссон («Брондбю», Дания), Микаэль Лустиг («Селтик», Шотландия), Виктор Линделеф (МЮ, Англия), Мартин Ольссон («Суонси», Великобритания)

Полузащитники: Виктор Клаэсон («Краснодар», Россия), Джимми Дурмаз, Ола Тойвонен (оба — «Тулуза», Франция), Альбин Экдаль («Гамбург», Германия), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг», Германия), Якоб Йоханссон (АЕК, Греция), Себастьян Ларссон («Халл Сити», Англия), Маркус Роден («Кротоне», Италия), Кен Сема («Эстерсунд»), Густав Свенссон («Сиэтл Саундерс», США)

Форварды: Маркус Берг («Аль-Айн», ОАЭ), Йон Гвидетти («Сельта», Испания), Исаак Телин («Васланд-Беверен», Бельгия)

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