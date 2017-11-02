«Ливерпуль» проявляет исключительную заинтересованность к де Врею

Согласно данным из английских СМИ, «Ливерпуль» проявляет исключительную заинтересованность к защитнику «Лацио» Стефану де Врею. Сообщается, что агент 25-летнего игрока должен прибыть в Рим в конце этой недели, где обсудит потенциальное будущее в римском клубе. Однако утверждается, что Стефан вряд ли продолжит карьеру в «Лацио» и переберется в «Ливерпуль», который активно следит за игроком. Помимо «Ливерпуля» футболистом также интересуется «Ювентус».

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