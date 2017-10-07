«Ювентус» нацелен на Стефана де Врея

По сообщениям итальянских СМИ, «Ювентус» нацелился на защитника «Лацио» Стефана де Врея.
Несмотря на то, что «Юве» летом подписал Бенедикта Хеведеса, туринский клуб по-прежнему испытывает серьезные проблемы в обороне. Исходя из чего «Старая синьора» рассматривает возможность подписать защитника римского клуба.
Нынешний контракт де Врея рассчитан до 2018 года, и это говорит о том, что игрок уже в это зимнее трансферное окно может начать договариваться с другими клубами о потенциальном переходе.
Помимо «Ювентуса», игроком также интересовался «Ливерпуль».
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