«Ювентус» нацелен на Стефана де Врея

По сообщениям итальянских СМИ, «Ювентус» нацелился на защитника «Лацио» Стефана де Врея.



Несмотря на то, что «Юве» летом подписал Бенедикта Хеведеса, туринский клуб по-прежнему испытывает серьезные проблемы в обороне. Исходя из чего «Старая синьора» рассматривает возможность подписать защитника римского клуба.



Нынешний контракт де Врея рассчитан до 2018 года, и это говорит о том, что игрок уже в это зимнее трансферное окно может начать договариваться с другими клубами о потенциальном переходе.



Помимо «Ювентуса», игроком также интересовался «Ливерпуль».

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