Форвард «Удинезе» Байич интересен «Фенербахче»

Центральный нападающий «Удинезе» Рияд Байич заинтересовал «Фенербахче».

23-летний форвард был куплен прошлым летом у «Коньяспора» за 5,5 млн евро, однако не вписался в игру итальянской команды и пока в общей сложности провел на поле 87 минут.

Ожидается, что игрок отправится в аренду в «Фенербахче» или же будет продан, поскольку турецкий клуб очень заинтересован в его услугах.

«Фенербахче» также готов выкупить у «Зенита» защитника Нету за 1,5 млн евро.

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