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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм
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СМИ: «Головин находится в шорт-листе „Барселоны“, но не под первым номером»

сегодня, 13:54

Каталонский корреспондент газеты Marca Хави Эрнандес прокомментировал информацию о том, что спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес просматривал хавбека ЦСКА Александра Головина на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Именно Эрнандес писал заметку об этом в испанском издании.

«Широкой публике у нас Головин не знаком. Русский футбол не находится в мейнстриме в Испании. По правде сказать, я даже не видел Александра в деле. Но источники в „Барселоне“ сообщают, что клуб действительно заинтересован в нём. Роберт Фернандес, спортивный директор „блаугранас“, много мотается по миру в поиске возможных новичков. Во вторник он посетил Базель, чтобы составить собственное представление о двух потенциальных целях „Барсы“ — Головине и Аканджи. Но надо понимать, что в сферу интересов „сине-гранатовых“ входит масса игроков. Например, Майер и Горецка им тоже нравятся. Головин входит в лист „Барселоны“, но не под первым номером. Это один из вариантов, но не приоритетный».

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Все комментарии
Мяучелo ответил Don trambon
сегодня в 15:22
Don trambon:
Если эти клубы дёргали спартак, то это не значит, что они сильнее ЦСКА, так что не путай.
Ты там Ерёменко чтоль поймал? они даже не играли. Эти клубы сильнее цски, не плакай.
Мяучелo ответил ПерекатиПоле
сегодня в 15:20
ПерекатиПоле:
Видно настоящего эксперта! Ну а если из параллельной вселенной вырваться, то вот статистика Шавы за Арсенал: 144 игры 31 гол 38 гп
Шава настоящий зенитовец, он и в Лондоне вёл себя как дома XDD

Don trambon ответил Мяучелo
сегодня в 15:19
Мяучелo:
Однозначно! Такие клубы как Витесс, Скендербеу или Риека, да и класс у них всё же выше чем у Цска, тикать надо парню XD
Если эти клубы дёргали спартак, то это не значит, что они сильнее ЦСКА, так что не путай.
VIPded
сегодня в 15:18
Ну и то признание неслабое... )))
Мяучелo ответил Don trambon
сегодня в 15:18
Don trambon:
Ну конечно с барсой это загнули, но то что он интересен сильным клубам Европы я думаю правда.
Однозначно! Такие клубы как Витесс, Скендербеу или Риека, да и класс у них всё же выше чем у Цска, тикать надо парню XD
Шуnя771
сегодня в 15:16
Барселона смотрит всех на кого дают инфу агенты, естественно кто как то проявляет себя...

Сотни футболистов... Дзюба тоже был в шорт листе.. А где он сейчас? И главное где будет завтра...))
cska1234 ответил abrek123
сегодня в 15:15
abrek123:
Да пусть берут скорей смотрю его матчи и понимаю игрок кажись техничный когда его не опекают и просто бегают рядом, но когда начинают близко с ним играть он просто пропадает на поле..Тот-же Аршавин был у нас в стране уникум как его хвалили но взял его арсенал и пару игр сыграл тренер глянул и все стало ясно только лавку полировал до конца контракта...
100 игр .Мдааа, действительно, Шава просто сгнил на скамейке)
spartach n1
сегодня в 15:08
Коням наверное лестно такое слышать,но так думается,все это рутинная работа топов присматривать за вероятными звездочками.
Менять основу цска на лавку барсы,а есть ли смысл ?
Не нам решать конечно,да и дойдёт ли до того дело ?
Гус Пойет
сегодня в 15:03
Гном несколько напрягся
time out
сегодня в 15:02
Головин мужик! А мужик должен отвечать за свои слова. Не уйдет, пока кони не станут чемпионами. Так, что "Барселоне" придется очень долго ждать этот самородок.
GGGringOOO
сегодня в 15:00
Будем надеятся, что его продадут, а не как остальных крутых игроков в конюшне, уговорят остаться на несколько сезонов, в течении которых все будут их облизывать, но остановятся в футбольном развитии.
spartach n1 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:55
ПерекатиПоле:
Видно настоящего эксперта! Ну а если из параллельной вселенной вырваться, то вот статистика Шавы за Арсенал: 144 игры 31 гол 38 гп
За Кайрат наверно лучше,там он настоящая звезда ))
Слайш
сегодня в 14:49
Я действительно желаю Саше больших успехов, потому что талант огромный.. Но переходить нужно в ту команду, где будет постоянно практика.. Лучше постоянно играть в основе условной Гранады, чем сидеть на скамейке Барсы - в каталонии у него будет крайне мало игрового времени..
Шишaнутый
сегодня в 14:42
Реал пусть его купит, будет играть на фоне не хуже чем остальные.
RUSTY8
сегодня в 14:31
ну, ну...знаем мы его номер
ПерекатиПоле ответил abrek123
сегодня в 14:30
abrek123:
Да пусть берут скорей смотрю его матчи и понимаю игрок кажись техничный когда его не опекают и просто бегают рядом, но когда начинают близко с ним играть он просто пропадает на поле..Тот-же Аршавин был у нас в стране уникум как его хвалили но взял его арсенал и пару игр сыграл тренер глянул и все стало ясно только лавку полировал до конца контракта...
Видно настоящего эксперта!

Ну а если из параллельной вселенной вырваться, то вот статистика Шавы за Арсенал:
144 игры 31 гол 38 гп
Germann
сегодня в 14:24
Неч ему в Барсе делать... Куда нить типа Арсенала бы...
The Frei ответил abrek123
сегодня в 14:21
abrek123:
Да пусть берут скорей смотрю его матчи и понимаю игрок кажись техничный когда его не опекают и просто бегают рядом, но когда начинают близко с ним играть он просто пропадает на поле..Тот-же Аршавин был у нас в стране уникум как его хвалили но взял его арсенал и пару игр сыграл тренер глянул и все стало ясно только лавку полировал до конца контракта...
Аршавин 100 матчей за 4 сезона в Арсенале сыграл.
Don trambon
сегодня в 14:20
Ну конечно с барсой это загнули, но то что он интересен сильным клубам Европы я думаю правда.
Zayac_65
сегодня в 14:16
Пускай Головин спокойно играет. А то голова закружиться еще...
112910415
сегодня в 14:16
очевидная же неправда!
ну, что не под первым номером
OLESOCC
сегодня в 14:11
Почему, под первым. Но с конца!.
obana777
сегодня в 14:11
Совсем мельчает Барселона. Уже интересуются не понятно кем.
abrek123
сегодня в 14:08
Да пусть берут скорей смотрю его матчи и понимаю игрок кажись техничный когда его не опекают и просто бегают рядом, но когда начинают близко с ним играть он просто пропадает на поле..Тот-же Аршавин был у нас в стране уникум как его хвалили но взял его арсенал и пару игр сыграл тренер глянул и все стало ясно только лавку полировал до конца контракта...
Т34
сегодня в 14:07
Повезло Гинеру, теперь поправит дела. Оказывается, что 222 миллиона евро, которые выручила с продажи Неймара "Барселона", уже давно готовились для покупки Головина.
Давуд
сегодня в 14:05
О нет
ДСА
сегодня в 13:59
Скорее в Жироне окажется.
Lucius
сегодня в 13:58
Лавку греть.
Если конечно пол состава в лазарете не окажется
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