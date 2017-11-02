СМИ: «Головин находится в шорт-листе „Барселоны“, но не под первым номером»

Каталонский корреспондент газеты Marca Хави Эрнандес прокомментировал информацию о том, что спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес просматривал хавбека ЦСКА Александра Головина на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». Именно Эрнандес писал заметку об этом в испанском издании.

«Широкой публике у нас Головин не знаком. Русский футбол не находится в мейнстриме в Испании. По правде сказать, я даже не видел Александра в деле. Но источники в „Барселоне“ сообщают, что клуб действительно заинтересован в нём. Роберт Фернандес, спортивный директор „блаугранас“, много мотается по миру в поиске возможных новичков. Во вторник он посетил Базель, чтобы составить собственное представление о двух потенциальных целях „Барсы“ — Головине и Аканджи. Но надо понимать, что в сферу интересов „сине-гранатовых“ входит масса игроков. Например, Майер и Горецка им тоже нравятся. Головин входит в лист „Барселоны“, но не под первым номером. Это один из вариантов, но не приоритетный».

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