«Фенербахче» готов выкупить у «Зенита» Нету за €1.5 млн, питерцы хотят €2.5 млн

«Фенербахче», судя по всему, доволен уровнем игры арендованного до конца сезона у «Зенита» защитника Нету. По информации турецкой прессы, «желтые канарейки» готовы выкупить у российского клуба контракт португальца за 1.5 млн евро.

При этом «сине-бело-голубых» данное предложение не устраивает. Клуб из Санкт-Петербурга хочет выручить с продажи 29-летнего футболиста не менее 2.5 млн евро. Между клубами идут переговоры.

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