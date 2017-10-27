«Фенербахче» готов выкупить у «Зенита» Нету за €1.5 млн, питерцы хотят €2.5 млн

«Фенербахче», судя по всему, доволен уровнем игры арендованного до конца сезона у «Зенита» защитника Нету. По информации турецкой прессы, «желтые канарейки» готовы выкупить у российского клуба контракт португальца за 1.5 млн евро.
При этом «сине-бело-голубых» данное предложение не устраивает. Клуб из Санкт-Петербурга хочет выручить с продажи 29-летнего футболиста не менее 2.5 млн евро. Между клубами идут переговоры.
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Или отдавайте нам Нету за 1,5 млн......или мы его обратно в Питер отправим......
У Зенита нет выбора...))
Или отдавайте нам Нету за 1,5 млн......или мы его обратно в Питер отправим......
У Зенита нет выбора...))
Вообще в Зените есть традиция: если новый защ привёз мяч в первом своём матче за Зенит, то у него все сложится: Иванович-Андерлехт, Маманна-спартак, Мевля-динамоспб, Губочан-Реал итд...
Нету первый свой матч отыграл норм.
Вообще в Зените есть традиция: если новый защ привёз мяч в первом своём матче за Зенит, то у него все сложится: Иванович-Андерлехт, Маманна-спартак, Мевля-динамоспб, Губочан-Реал итд...
Нету первый свой матч отыграл норм.
Готов внести небольшую посильную лепту...
Готов внести небольшую посильную лепту...