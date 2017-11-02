Селюк: «То „Арсенал“ Головиным интересуется, то „Барселона“, не забивайте ему голову»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что руководство «Барселоны» просматривало полузащитника ЦСКА Александра Головина.

«Не надо забивать Александру Головину голову. То им „Арсенал“ интересуется, то „Барселона“. Сейчас он решит, что дело в шляпе, и перестанет играть. Дайте парню сосредоточиться на футболе. Пусть соберётся и играет за свою команду. У ЦСКА сейчас есть шанс выйти из группы в Лиге чемпионов. Пожелаю ему и всей команде удачи.

Если „Барселона“ или другой топ-клуб захотят приобрести Головина, они сразу обратятся в ЦСКА. Это нормальная практика – просматривать игроков в еврокубках. В „Базеле“ тоже есть футболисты, достойные внимания. Смотрят не на конкретного игрока, а на всю команду. Может, Головин не понравится, но понравится условно Игнашевич. Не посмотрят на его возраст и возьмут – всякое бывает. Сегодня тоже можно сказать, что на матчи „Локомотива“ и „Зенита“ приедет много скаутов, и это будет правдой».

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