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Селюк: «То „Арсенал“ Головиным интересуется, то „Барселона“, не забивайте ему голову»

сегодня, 13:54

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о том, что руководство «Барселоны» просматривало полузащитника ЦСКА Александра Головина

«Не надо забивать Александру Головину голову. То им „Арсенал“ интересуется, то „Барселона“. Сейчас он решит, что дело в шляпе, и перестанет играть. Дайте парню сосредоточиться на футболе. Пусть соберётся и играет за свою команду. У ЦСКА сейчас есть шанс выйти из группы в Лиге чемпионов. Пожелаю ему и всей команде удачи.

Если „Барселона“ или другой топ-клуб захотят приобрести Головина, они сразу обратятся в ЦСКА. Это нормальная практика – просматривать игроков в еврокубках. В „Базеле“ тоже есть футболисты, достойные внимания. Смотрят не на конкретного игрока, а на всю команду. Может, Головин не понравится, но понравится условно Игнашевич. Не посмотрят на его возраст и возьмут – всякое бывает. Сегодня тоже можно сказать, что на матчи „Локомотива“ и „Зенита“ приедет много скаутов, и это будет правдой».

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Все комментарии
sir-5
сегодня в 15:20
Наконец Селюк сказал правильные слова.
4ever Ars
сегодня в 15:00
Раз в год и палка стреляет - вот и Селюк дельную вещь сказал. Пусть играет.
Shafterhopf
сегодня в 14:58
"Не забивайте Головину голову, посмотрите лучше на моего Яя"
itrem95 ответил Tommy Lee
сегодня в 14:44
Tommy Lee:
Игнашевич с Базелем не играл, Селюк даже матч не смотрел, а что то говорит.
понравится УСЛОВНО Игнашевич
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Это не значит, что именно Игнашевич им понравится. просто как пример привёл, что могут следить за одним, а "выстрелит" другой и за ним будут следить после этого
Морозовский
сегодня в 14:29
Посадит его на лавку к себе "проект", чтобы народ от "Зенита" ничего не отвлекало!
Майкл59ru
сегодня в 14:26
Правильно,не забивайте чуваку голову. А то неровен час реально поверит что им интересуется Барселона и как потом ему объяснишь что это была шутка ? Расклеится чувак и превратится в очередного Дзюбу. Давайте лучше пускать новость о том что им интересуются клубы попроще,ну Марибор какой -нибудь,или Сассуоло. Зачем так сразу подымать планку и писать про топ-клубы. Вон,живой пример в Зените играет,Кокориным зовут,тоже всё рвался в Боруссию уехать,а потом так грустил что его не взяли. Сейчас вроде немного оклемался и даже забивать стал. Так что не нужно этих уток,не мешайте парню играть за родимый ЦСКА )
Tommy Lee
сегодня в 14:18
Игнашевич с Базелем не играл, Селюк даже матч не смотрел, а что то говорит.
Алексей Дорш
сегодня в 14:07
Я бы посмотрел на Игнашевича в Барселоне, уж больно игрок перспективный
ДАША Д
сегодня в 14:00
А тем временем Дзагоев лучше Головина себя показал.
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