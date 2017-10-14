Македонский форвард Яхович может перейти в один из российских клубов

Сержан Еремич, агент 30-летнего нападающего «Гезтепе» Адиса Яховича, рассказал о дальнейших вариантах развития карьеры его подопечного:

«Интерес со стороны российских клубов подтвердить могу, но, само собой, называть конкретные пока не готов. На данный момент очевидно, что Яхович является одним из лучших форвардов в Турции, и он привлекает интерес многих клубов. Его контракт истекает следующим летом, и зимой мы будем думать, как будет лучше для карьеры».

Ранее сообщалось об интересе к македонскому футболисту со стороны московского ЦСКА. Напомним, что до турецкого клуба Яхович успел поиграть в составе «Крыльев Советов».

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