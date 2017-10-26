Клубы из РФПЛ интересуются 18-летним хавбеком «Монпелье» Адуевым

Капитан молодёжной команды «Монпелье» и юношеской сборной Франции Амир Адуев оказался в списке интересов сразу нескольких клубов РФПЛ. 18-летний хавбек может вернуться в Россию уже этой зимой, сообщил представитель одного из клубов Премьер-Лиги:

«К Амиру присматриваются представители нескольких российских клубов. Матчи с участием Адуева просматривают скауты, а руководство команд прорабатывает варианты его возможного перехода. У игрока двойное гражданство: французское и российское. При этом пока полузащитник выступал только в юношеских сборных „трёхцветных“, поэтому в РФПЛ он не будет считаться легионером. А в будущем сможет выступать и за национальную команду России».

Эту информацию подтвердил агент футболиста Анзор Гаргаев:

«Амир – молодой, перспективный футболист, который прошёл французскую футбольную школу, вызывается в юношескую сборную страны и при этом имеет российский паспорт. Исходя из этого, интерес клубов РФПЛ к нему неудивителен. Но есть несколько „но“. Во-первых, Адуев – капитан молодёжного состава „Монпелье“ и он очень важен для клуба. Во-вторых, интерес к нему проявляют не только в России, но и в других европейских лигах».

Согласно регламенту ФИФА, выступавший за юношеские и молодежные сборные игрок может перейти в национальную команду другой страны, если на это есть основания. В этом году состав сборной России пополнился бразильским защитником ЦСКА Марио Фернандесом, который выступал за национальную команду Бразилии только в одном товарищеском матче.

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