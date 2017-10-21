ЦСКА предложил контракт Яховичу

Нападающий «Гезтепе» Адис Яхович заинтересовал ЦСКА, сообщают в Турции. По информации местных СМИ, «армейцы» предложили 30-летнему форварду контракт с зарплатой 1.3 млн евро в год. Действующее соглашение македонца с «Гезтепе» рассчитано до лета 2018 года. На игрока также претендуют «Бешикташ» и «Антальяспор».

В текущем сезоне Яхович провел 8 матчей в турецкой Суперлиге, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

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