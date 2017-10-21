ЦСКА предложил контракт Яховичу

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
14:30 сегодня Челси -:- Уотфорд
17:00 сегодня Хаддерсфилд -:- Ман Юнайтед
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 сегодня Барнсли -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 сегодня Боруссия М -:- Байер
16:30 сегодня Айнтрахт Ф -:- Боруссия Д
19:30 сегодня Гамбург -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Наполи -:- Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Закончился первый тайм СКА-Хабаровск 2:0 Уфа
14:00 сегодня Тосно -:- Ростов
16:30 сегодня Рубин -:- Динамо М
19:00 сегодня Спартак М -:- Амкар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 19 тур
14:00 сегодня Ротор -:- Томь
17:00 сегодня Кубань -:- Крылья Советов
19:00 сегодня Зенит-2 -:- Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 сегодня Монако -:- Кан
  • Главные новости
  • Все новости
11:27
Фассоне: «Если „Милан“ не попадет в Лигу чемпионов, нам придется продать пару лидеров»8
11:21
Определились три претендента на премию Golden Boy18
10:51
Матч «Барселона» - «Малага» может не состояться26
01:09
Билич заявил о готовности уйти в отставку20
23:14
Монтелле дали два матча на исправление ситуации в «Милане»21
12:23
Иванович: «Кокорин, Головин и Акинфеев могли бы играть за границей»0
12:01
Хоэль Кэмпбелл хочет покинуть «Арсенал»0
11:47
Андре Силва может перейти в «Арсенал»0
11:44
Жезус: «„Манчестер Сити“ играет в бразильский футбол»0
11:37
«Реал Мадрид» нацелен на покупку Одриосолы0
11:10
Альба не сыграет с «Малагой»1
10:43
Два игрока «Тосно» не сыграют с «Ростовом» из-за запрета в контрактах4
10:38
«Олимпиец» переиграл «Луч-Энергию» и покинул зону вылета2
10:32
Вальверде попросит продать трех игроков «Барселоны»3
10:28
«СКА-Хабаровск» - «Уфа»: стартовые составы5
10:18
Сборная Аргентины сыграет с Нигерией в Краснодаре10
10:17
Паллотта: «Жаль, что команду обвиняют в действиях нескольких идиотов»2
10:05
«Манчестер Юнайтед» подходит к матчу с «Хаддерсфилдом» без шести игроков4
09:43
Верратти: «Летом я задумывался, стоит ли продолжать выступать за ПСЖ»2
09:24
Ламела готов вернуться на поле на следующей неделе0
09:10
Хави в свое время мог оказаться в МЮ, но отказался от перехода7
08:56
Cанчес, Косьельни и Рэмзи сыграют с «Эвертоном»1
08:31
«Наполи» претендует на Андре Силву3
08:20
Моуриньо: «Не знаю, почему Конте вспомнил обо мне, я же о нем не говорю»17
08:02
Вальверде: «Насколько я знаю, у „Барселоны“ не было возможности подписать Мбаппе»9

ЦСКА предложил контракт Яховичу

сегодня, 11:58

Нападающий «Гезтепе» Адис Яхович заинтересовал ЦСКА, сообщают в Турции. По информации местных СМИ, «армейцы» предложили 30-летнему форварду контракт с зарплатой 1.3 млн евро в год. Действующее соглашение македонца с «Гезтепе» рассчитано до лета 2018 года. На игрока также претендуют «Бешикташ» и «Антальяспор».

В текущем сезоне Яхович провел 8 матчей в турецкой Суперлиге, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
turist82 ответил RDeanW
сегодня в 12:23
Перспективный игрок же ж. Точечное усиление! )
drug01
сегодня в 12:22
Это хорошо!
ошалевший ответил Kuprin
сегодня в 12:22
Kuprin:
нырки это ведь ваша фишка)) куда там Гинеру до Федуна с его ресурсами
какие ресурсы? гинер беднее федуна? еврейский жмот он
turist82
сегодня в 12:22
Игнашевич с берёзами будут кажись до пенсии играть )) до 60 лет
RDeanW
сегодня в 12:22
оооо, омоложение! 30 лет для цска - это ребёнок!
ошалевший ответил Василий 50
сегодня в 12:20
Василий 50:
Статистика хорошая... ЦСКА, при всех его недостатках, старается жить по средствам.
ты глянь его стату в крыльях лучше
Klassе
сегодня в 12:16
    Мяучелo ответил Василий 50
    сегодня в 12:14
    Василий 50:
    Статистика хорошая... ЦСКА, при всех его недостатках, старается жить по средствам.
    цска, при всех его недостатках, старается усидеть на двух стульях. гинер наверное думал что кобылицы всю жисть будут играть одним составом. если сейчас ещё не совсем беда то уже через сезон кадровые вопросы будут играть ключевую роль.
    Spartak_Rulit
    сегодня в 12:11
    зашел на источник гугл перевел... "цска подал в суд на Адиса Жаховича".. Гинер безжалостный, совесть совсем потерял!!
    Василий 50
    сегодня в 12:10
    Статистика хорошая...
    ЦСКА, при всех его недостатках, старается жить по средствам.
    Мяучелo
    сегодня в 12:10
      Goal2
      сегодня в 12:08
      Слухам верить нельзя, тем более со стана Гинер-лэнда. 30 ЛЕТ! У меня аж глаз задергался).
      Kuprin ответил ошалевший
      сегодня в 12:07
      ошалевший:
      без пенальти его статистика будет как у аланаре,возможно гинер снова будет делать ставку на пендали,а может и учитывается его опыт игры в фнл,и подбор игроков идёт уже с этим намёком
      нырки это ведь ваша фишка)) куда там Гинеру до Федуна с его ресурсами
      Беренгар
      сегодня в 12:03
      старый...
      ошалевший
      сегодня в 12:01
      без пенальти его статистика будет как у аланаре,возможно гинер снова будет делать ставку на пендали,а может и учитывается его опыт игры в фнл,и подбор игроков идёт уже с этим намёком
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100