Кокорин и Ригони возглавляют список бомбардиров Лиги Европы

Футболисты «Зенита» Александр Кокорин и Эмилиано Ригони лидируют в списке голеадоров Лиги Европы. На счету каждого – по 5 забитых мячей в 4-х турах группового этапа.

Кокорин отметился голами в матчах с «Вардаром» (дубль), «Реалом Сосьедад» (дубль) и выездной игре с «Русенборгом». Ригони оформил хет-трик в домашней встрече с «Русенборгом», а также забил по мячу «Реалу Сосьедад» и «Вардару».

В оставшихся двух поединках сине-бело-голубые дома встретятся с «Вардаром» и на выезде сыграют против «Реала-Сосьедад».

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