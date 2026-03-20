Футбольный клуб «Миллуолл» получил стадион в аренду на 999 лет

сегодня, 21:45

Пресс-служба «Миллуолла» объявила о подписании договора аренды стадиона «Ден» на 999 лет, что фактически гарантирует клубу сохранение исторического места базирования на многие поколения вперед.

«Миллуолл» и городской совет Луишема официально завершили оформление сделки по передаче стадиона «Ден» в долгосрочную аренду. Согласно подписанным документам, клуб получил права на использование арены и прилегающих участков сроком на 999 лет. Это соглашение гарантирует клубу сохранение исторической домашней площадки и обеспечивает юридическую базу для долгосрочного планирования.

Лондонский стадион «Ден», принимающий матчи с 1993 года, является домашней ареной футбольного клуба «Миллуолл». Сам клуб, ведущий свою историю с 1885 года, на данный момент представляет второй по значимости дивизион английского футбола — Чемпионшип.