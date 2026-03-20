Футбольный клуб «Миллуолл» получил стадион в аренду на 999 лет

сегодня, 21:45

Пресс-служба «Миллуолла» объявила о подписании договора аренды стадиона «Ден» на 999 лет, что фактически гарантирует клубу сохранение исторического места базирования на многие поколения вперед.

«Миллуолл» и городской совет Луишема официально завершили оформление сделки по передаче стадиона «Ден» в долгосрочную аренду. Согласно подписанным документам, клуб получил права на использование арены и прилегающих участков сроком на 999 лет. Это соглашение гарантирует клубу сохранение исторической домашней площадки и обеспечивает юридическую базу для долгосрочного планирования.

Лондонский стадион «Ден», принимающий матчи с 1993 года, является домашней ареной футбольного клуба «Миллуолл». Сам клуб, ведущий свою историю с 1885 года, на данный момент представляет второй по значимости дивизион английского футбола — Чемпионшип.

Совет Рима одобрил проект нового стадиона «Ромы» на 60 тысяч мест
13 марта
Иран хотел перенести матчи сборной на чемпионате мира 2026 года в Мексику
13 марта
СлухиМатч Финалиссимы может быть перенесен из Катара в Испанию
12 марта
«Бока Хуниорс» увеличит вместимость стадиона до 80 тысяч
12 марта
Официально«Барселона» получила лицензию для увеличения вместимости стадиона
10 марта
Стадион «Сантьяго Бернабеу» примет один из матчей НФЛ
03 марта
