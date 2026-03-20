Гендиректор ЦСКА подтвердил применение дисциплинарных санкций к Мойзесу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о применении дисциплинарных санкций в отношении бразильского защитника Мойзеса.
Мы разделяем недовольство болельщиков и работаем над возвращением к победам. Главный тренер пользуется полной поддержкой команды; сейчас нам необходимы единство и порядок. Подтверждаю, что к Мойзесу применены дисциплинарные санкции. Несмотря на его неоспоримый вклад в игру, дисциплина остается ключевым условием для исправления ситуации.
Ранее сообщалось, что Мойзес был отстранен от тренировок с основным составом.