Гендиректор ЦСКА подтвердил применение дисциплинарных санкций к Мойзесу

Генеральный директор ЦСКА сообщил о применении дисциплинарных санкций в отношении бразильского защитника .

Мы разделяем недовольство болельщиков и работаем над возвращением к победам. Главный тренер пользуется полной поддержкой команды; сейчас нам необходимы единство и порядок. Подтверждаю, что к Мойзесу применены дисциплинарные санкции. Несмотря на его неоспоримый вклад в игру, дисциплина остается ключевым условием для исправления ситуации.