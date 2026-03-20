Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Гендиректор ЦСКА подтвердил применение дисциплинарных санкций к Мойзесу

сегодня, 17:40

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о применении дисциплинарных санкций в отношении бразильского защитника Мойзеса.

Мы разделяем недовольство болельщиков и работаем над возвращением к победам. Главный тренер пользуется полной поддержкой команды; сейчас нам необходимы единство и порядок. Подтверждаю, что к Мойзесу применены дисциплинарные санкции. Несмотря на его неоспоримый вклад в игру, дисциплина остается ключевым условием для исправления ситуации.

Ранее сообщалось, что Мойзес был отстранен от тренировок с основным составом.

Все комментарии
hdzcwnms7yny
сегодня в 17:56
Усе... летом уедет и больше не вернется....
25процентный клоун
сегодня в 17:53
Мойзес вернётся уже к новому тренеру и расскажет что здесь было
7k6p7ja23gvx
сегодня в 17:42
Осторожней только применяйте, чтобы он вас не от-3,14-ил ненароком)
beytvd3994t2
сегодня в 17:42
Деньгами надо наказывать, а не в угол ставить
