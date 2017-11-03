Руди Гарсия: «Фанат, которого ударил Эвра, не может являться поклонником „Марселя“»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия прокомментировал удаление защитника своей команды Патриса Эвра до начала матча Лиги Европы против «Витории». Ранее сообщалось, что один из фанатов французского клуба на предматчевой разминке оскорбил 36-летнего игрока, за что тот ударил болельщика ногой по голове и был удалён до начала поединка.

«Патрис – опытный футболист, и он не должен реагировать на подобные вещи. Это очевидно. Конечно, мы не имеем права реагировать на оскорбления, какими бы серьёзными они ни были, когда они идут от одного из наших болельщиков. Но этот человек не может являться поклонником „Марселя“, потому что болельщики клуба должны поддерживать каждого из игроков команды».

Напомним, поединок 4-го тура группового раунда ЛЕ завершился победой «Витории» (1:0).

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