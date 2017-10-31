Роналду повлиял на уход Игуаина из «Реала»

По сообщениям испанской прессы, именно нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал причиной ухода Гонсало Игуаина из мадридского клуба в 2013 году. Утверждается, что Роналду был недоволен тем, что Игуаин мало делал голевых передач на Криштиану, из-за чего попросил президента «Реала» Флорентино Переса продать Гонсало «Наполи».
Напомним, что недавно Криштиану Роналду стал игроком года по версии ФИФА.
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А то это звучит так же абсурдно и беспочвенно, как то, что месси лучший игрок.
А то это звучит так же абсурдно и беспочвенно, как то, что месси лучший игрок.