Гватемальский судья рискует стать первым арбитром, отправленным за решётку

Гватемальский судья на пенсии Хектор Трухильо, который также в свое время работал генеральным секретарем футбольной федерации своей страны, может стать первым арбитром, отправленным за решетку.

Трухильо обвиняют в получении взяток на общую сумму в 200 тысяч долларов в период с 2009 по 2016 год.

Прокурор настаивает на трех и более годах заключения, а также на штрафе в размере 415 тысяч долларов, адвокат считает, что Трухильо не заслуживает уголовного наказания.

Напомним, что во взяточничестве подозревается также президент ПСЖ.

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