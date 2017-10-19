«Бенфика» может отправиться во второй дивизион из-за незаконных связей с судьями

Португальский гранд «Бенфика» рискует понизиться в классе. Полиция провела обыск в офисе клуба, подозревая «орлов» в незаконных связях с судьями. Соперник «Бенфики» во внутреннем чемпионате «Порту» ранее обвинил лиссабонский клуб в сотрудничестве с 8 арбитрами.

Если найдутся неопровержимые доказательства, «орлов» могут лишить очков или даже отправить во второй по силе дивизион.

Напомним, что «Бенфика» играет в одной группе Лиги чемпионов с ЦСКА и пока не одержала ни одной победы. В последнем туре португальцы уступили «Манчестер Юнайтед».

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