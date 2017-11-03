Вальверде: «600 матчей Месси за „Барселону“ — это нечто экстраординарное!»

В субботу Лионель Месси проведет своей 600-й матч за «Барселону», выступив против «Севильи» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Наставник «блаугранас» Эрнесто Вальверде поделился мнением о достижении аргентинца:

«Это нечто экстраординарное! Провести столько матчей за один клуб и забить такое количество голов, отметиться таким количеством результативных передач, стабильно показывая блестящую игру — это просто безумие. Нам не хватит прилагательных, чтобы описать это достижение.

Вот и доказательство, насколько Лионель важен для клуба. Не уверен, что в „Барселоне“ когда-нибудь еще появится подобный игрок».

Напомним, что на днях Месси вышел на 10-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов.