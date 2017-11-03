Фабрегас: «Думаю, что болельщики „Челси“ меня очень уважают»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассчитывает на продление контракта с лондонским клубом:

«Хотел бы я продлить контракт? Да, ведь этот клуб всегда ко мне хорошо относился.

Думаю, что болельщики меня очень уважают, а я очень уважаю их. Я работал в поте лица ради клуба в течение этих трех с половиной лет. „Челси“ — фантастический клуб, и я здесь прекрасно провожу время. Так что надеюсь, что новое соглашение не за горами. Время покажет».

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