Гвардиола: «Санчес в „Сити“? Некорректно обсуждать эту тему перед матчем с „Арсеналом“»

В преддверии встречи «Манчестер Сити» и «Арсенала» в 11-м туре Премьер-Лиги главный тренер хозяев Хосеп Гвардиола в очередной раз ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «канониров» Алексиса Санчеса в ряды «горожан»:

«Трансферное окно закрыто, не время об этом говорить. Вы знаете мое мнение о моих игроках и знаете мое мнение о Санчесе, но он по-прежнему остается игроком „Арсенала“. Некорректно обсуждать эту тему, особенно перед нашей игрой.

Это талантливый игрок, который очень для них важен. Нам нужно контролировать его передвижения по полю. На этом и сосредоточимся».

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