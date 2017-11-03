Фабрегас: «Люди паникуют, когда игрокам исполняется 30. Я этого не понимаю»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, которому в мае исполнилось 30 лет, не переживает из-за возраста:
«Знаю, что люди паникуют, когда игрокам исполняется 30, но я этого не понимаю. Я хорошо себя чувствую и ощущаю себя молодым. Каждый день провожу тренировки на пределе. Кажется, из 48 последних игр команды я провел 47, а одну пропустил из-за дисквалификации.
Я всегда стараюсь выкладываться на полную, намерен играть в любой момент, даже если болею или не готов на 100 %».
Напомним, что на днях Фабрегас провел свой 100-й матч в Лиге чемпионов.
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Хотелось бы посмотреть на его статистику в этом сезоне. Пока не очень похож на молодого.
Это пиар перед продлением контракта имхо.
Хотелось бы посмотреть на его статистику в этом сезоне. Пока не очень похож на молодого.
Это пиар перед продлением контракта имхо.