Гвардиола: «Думаю, к следующему сезону мы еще слегка перетрясем состав»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о грядущих переменах в составе «горожан»:

«Думаю, к следующему сезону мы еще слегка перетрясем состав.

Но перемен, как в этом сезоне, не будет. Было слишком много возрастных игроков, а средний возраст команды составлял 28 или 29 лет. Теперь у нас молодая команда. Но мы всё проанализируем и купим правильных игроков».

На вопрос о возможном переходе форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Сити» Гвардиола отвечать не стал.

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