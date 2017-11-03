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Гвардиола: «Думаю, к следующему сезону мы еще слегка перетрясем состав»

сегодня, 20:48

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о грядущих переменах в составе «горожан»:

«Думаю, к следующему сезону мы еще слегка перетрясем состав.

Но перемен, как в этом сезоне, не будет. Было слишком много возрастных игроков, а средний возраст команды составлял 28 или 29 лет. Теперь у нас молодая команда. Но мы всё проанализируем и купим правильных игроков».

На вопрос о возможном переходе форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Сити» Гвардиола отвечать не стал.

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Все комментарии
Рауль и Зидан
сегодня в 21:10
400 Лямов оказывается мало было
Apsny
сегодня в 20:58
Санчес не нужен, он уже немолод.
Глор ПСЖ
сегодня в 20:56
Скажи проще - сколько ещё бабла тебе нужно, не физрук ты наш?
sihafazatron
сегодня в 20:51
опорник нужен будет и цз
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