Грэй: «Я больше не хочу ждать своего шанса в „Лестере“»

Продливший контракт с «Лестером» полузащитник Демарай Грэй доволен тем, что тренер доверил ему провести 90 минут матча с «Эвертоном»:

«Когда я выходил на поле со скамейки запасных, то всегда старался выполнять свои задачи, чтобы внушить менеджеру желание выпустить меня в следующей игре. Мне пришлось долго ждать, провести много игр на скамейке. Но из этих минут на поле нужно извлекать пользу, научиться чему-то, что можно использовать в следующей игре и в игре после этой. Я всегда готов выйти на поле и сыграть.

Нужно видеть позитивные моменты, но чувство разочарования понятно, каждый футболист хочет принять участие в матче. Надо сохранять терпение. Мне говорят продолжать работу. Я чувствую, что до сих пор учусь.

Но я слишком много времени провел в ожидании и больше ждать своего шанса не хочу. Хочу продолжать играть и бегать по газону».

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