Каррагер: «Если Зидана уволят, Почеттино будет фаворитом у Переса»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мыслями о работе Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Тоттенхэма». Напомним, что недавно «шпоры» одержали уверенную победу над «Реалом».

«„Тоттенхэм“ заслуживает высшей похвалы. Почеттино изменил наше представление о „шпорах“. Если встанет выбор между Зиданом и Почеттино, то, я уверен, главный тренер „Тоттенхэма“ будет фаворитом в шорт-листе Флорентино Переса», - сказал Каррагер.

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