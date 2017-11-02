«Тоттенхэм» разобрался с «Реалом»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» обыграл «Реал».
Лондон, стадион «Уэмбли».
«Тоттенхэм» - «Реал» - 3:1 (1:0)
Голы: Алли 27, 56, Эриксен 65 — Роналду 80.
«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд (Сиссоко 24), Алли, Эриксен, Уинкс (Дембеле 66), Дайер, Триппьер, Кейн (Льоренте 79).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Реал»: Касилья, Начо, Марсело, Хакими, Рамос, Модрич (Тео 81), Каземиро, Иско (Асенсио 74), Кроос, Бензема, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Дембеле 89, Рамос 90+1.
Судья: Чунейт Чакир.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
В другом матче дня «Бешикташ» и «Монако» сыграли вничью (1:1).
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Вчера 18:26
ответ пользователю Санчо Панса (раскрыть)
Сегодня ты будешь под Монолой)
Вчера 18:26
ответ пользователю Санчо Панса (раскрыть)
Сегодня ты будешь под Монолой)
А Зидан это фортовый физрук. Не стоит гроша Бенитеса.
А Зидан это фортовый физрук. Не стоит гроша Бенитеса.