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«Тоттенхэм» разобрался с «Реалом»

сегодня, 00:39
ТоттенхэмТоттенхэм3 : 1РеалРеалМатч завершен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» обыграл «Реал».

Лондон, стадион «Уэмбли».

«Тоттенхэм» - «Реал» - 3:1 (1:0)
Голы: Алли 27, 56, Эриксен 65Роналду 80.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд (Сиссоко 24), Алли, Эриксен, Уинкс (Дембеле 66), Дайер, Триппьер, Кейн (Льоренте 79).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Реал»: Касилья, Начо, Марсело, Хакими, Рамос, Модрич (Тео 81), Каземиро, Иско (Асенсио 74), Кроос, Бензема, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Дембеле 89, Рамос 90+1.

Судья: Чунейт Чакир.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

В другом матче дня «Бешикташ» и «Монако» сыграли вничью (1:1).

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Все комментарии
Айтекин эвребович ответил visca el barça visca catalunya
сегодня в 01:44
наша барся идет на первом месте до Псж😂😂😂 там и Неймар,и меня нет на поле,раздвинет ножки наша барся каа обычно😂😂
visca el barça visca catalunya ответил Modric 14
сегодня в 01:43
у тебя же клюв . как не кукарекаеш . или лаять научился?
Айтекин эвребович ответил Самбука
сегодня в 01:43
Это вы пид-ки кю-ые как 12ницы пиликаете тут,сами то завидуете Величию Реала,голубая секта гранатового отребья😂😂😂
Рауль и Зидан ответил Ty4ka98
сегодня в 01:42
Ty4ka98:
Ну, 4-й год, как ни как. Но и тогда взяли Кубок и Суперкубок. А вот в ЛЧ очень неожиданно оступились "Челси", который тогда еле-еле отыгрался у "Наполи" в 1/8 (?) ЛЧ. Но игра была. Да и первый год с "Сити" совсем некорректно брать.
Конечно была , Мессии молодой, Хави и Иньеста в самом соку , почему бы ей не быть ? А у Зидана что ? Старый Роналду 33 года , мертвый Бензема , вечно травмированный Бэйл . Как бы то не было , Зидан пока еще может кубок выиграть , а суперкубок он уже выиграл , да кто его знает может еще что выиграет
visca el barça visca catalunya ответил Айтекин эвребович
сегодня в 01:42
Айтекин эвребович:
Сейчас почти все гранды тормозят..Челси разгромили,Атлеты собирают ничьи,барса играет вничью в Греции,Реал проиграл..Один Псж и Мсити идут сильно..
гранды как раз стабильно набирают очки .

бавария побеждать стала . псж идет на первом месте . барса идет на первом месте .

ттх идет на первом месте - все гранды шас на первом месте
Айтекин эвребович
сегодня в 01:42
Как говорит Калыров-Мы победим Дохьон))
Самбука ответил Айтекин эвребович
сегодня в 01:42
    visca el barça visca catalunya ответил Modric 14
    сегодня в 01:41
    Modric 14:
    барса эль петушаро, до сих пор бомбит с 7 аккаунта, потом первый кудахтает что то про фейки хаххахахаха
      Айтекин эвребович
      сегодня в 01:39
      Сейчас почти все гранды тормозят..Челси разгромили,Атлеты собирают ничьи,барса играет вничью в Греции,Реал проиграл..Один Псж и Мсити идут сильно..
      Самбука ответил реал-король
      сегодня в 01:39
      Он уже своё слово сказал, это отработанный материал.
      visca el barça visca catalunya ответил Bonnucci
      сегодня в 01:39
      Bonnucci:
      Я на это тоже очень надеюсь! Псж очень хорош! если Псж так же будет в форме он просто уничтожит реал!!! Да и вообще наверное выиграет Лигу Чемпионов! если Барса не наберет форму!
      если зимой барса усилится немного то даст любому бой . травмы настигают в последнее время

      вначале самый главный наш трансфер получил травму - а на него большие надежды . и вчера еше 2 полузащитника получили травмы
      Modric 14
      сегодня в 01:38
        Ty4ka98 ответил Рауль и Зидан
        сегодня в 01:38
        Рауль и Зидан:
        Как это не было ? Проигрыш чемпионата и ЛЧ, это не провал ? Прошлогодний сезон с Сити это не провал ? И да проблема Зидана с тем что он не обновил состав , что тут не понятного ?
        Ну, 4-й год, как ни как. Но и тогда взяли Кубок и Суперкубок. А вот в ЛЧ очень неожиданно оступились "Челси", который тогда еле-еле отыгрался у "Наполи" в 1/8 (?) ЛЧ.

        Но игра была.

        Да и первый год с "Сити" совсем некорректно брать.
        Айтекин эвребович
        сегодня в 01:38
        Как по мне ЛЧ выиграет Мсити,Псж хорош,но я не дам им шанса пройти мою барсю..)
        Рауль и Зидан ответил Ty4ka98
        сегодня в 01:37
        Ty4ka98:
        Ну, легко "Реал" прошел только "Наполи" в плей-офф ЛЧ прошлого. Первые таймы с "Баварией" были очень тяжелыми для "Реала", вторые - в основном - спасали. Да и то, второй матч было видно, что "Реал" с той игрок может и проиграть. Второй матч с "Атлетико", опять же - первый тайм. Хотя там возможно "Реал" дал слабину в виду результата первого матча.
        По игре Реал доминировал над Баварией , просто реализация хромала , и не как забить не могли
        Айтекин эвребович
        сегодня в 01:37
        Везение часто преследуется в футболе,но в прошлом сезоне наряду с везением было и мастерство,и желание..
        Рауль и Зидан ответил Ty4ka98
        сегодня в 01:36
        Ty4ka98:
        Ну, легко "Реал" прошел только "Наполи" в плей-офф ЛЧ прошлого. Первые таймы с "Баварией" были очень тяжелыми для "Реала", вторые - в основном - спасали. Да и то, второй матч было видно, что "Реал" с той игрок может и проиграть. Второй матч с "Атлетико", опять же - первый тайм. Хотя там возможно "Реал" дал слабину в виду результата первого матча.
        Первая игра на Альянсе, 13 сейвов у Нойера и 2 у Наваса . Такая же статистика была и в Мадриде . До удаления Видаля , Реал в три раза больше опасных моментов создал , чем Бавария
        Tott_Hot ответил Donetsk People's Republic
        сегодня в 01:36
        Donetsk People's Republic:
        То что некоторые вели себя неадекватно никак вас не оправдывает, поголовно помои пишите, как стадо... и это после победы...
        перегибаешь палку
        Айтекин эвребович
        сегодня в 01:35
        Прошлый сезон Реал также вышел со 2-ой группы,и пока я помогал своему клубу одолеть Псж,Реал взял 12 кубок..В этом году барсия без меня опять влетит)
        Bonnucci ответил visca el barça visca catalunya
        сегодня в 01:34
        visca el barça visca catalunya:
        надеюсь реал со 2 го места попадет на псж и в 1..8 неймар унизит рояль и выкинет из лч место рояля в секунде .
        Я на это тоже очень надеюсь! Псж очень хорош! если Псж так же будет в форме он просто уничтожит реал!!! Да и вообще наверное выиграет Лигу Чемпионов! если Барса не наберет форму!
        Donetsk People's Republic ответил Tott_Hot
        сегодня в 01:34
        Tott_Hot:
        ты откуда нарисовался, проповедник? Почитай, что мадридиисты писали перед матчем, потом делай выводы
          Ty4ka98 ответил Рауль и Зидан
          сегодня в 01:34
          Рауль и Зидан:
          А вот твои слова, да оно все к тому шло ля ля тополя , вон посмотри прошлогодние матчи , там много раз на последних минутах вырывали победу . Таких игр полно, у любой топ команды , это не только Реал так делал , но Реал в ЛЧ , доминировал, над каждым клубом , он его превосходил по игре , а не тупо на везение выходил.
          Ну, легко "Реал" прошел только "Наполи" в плей-офф ЛЧ прошлого. Первые таймы с "Баварией" были очень тяжелыми для "Реала", вторые - в основном - спасали. Да и то, второй матч было видно, что "Реал" с той игрок может и проиграть. Второй матч с "Атлетико", опять же - первый тайм. Хотя там возможно "Реал" дал слабину в виду результата первого матча.
          Bonnucci ответил FERIS
          сегодня в 01:34
          FERIS:
          Два раза подряд выиграть ЛЧ,это не везение,а величее и мастерство! Пока такого достижения не удавалось ни одной команде!
          Именно везение! Они в прошлом году в группе были ноль, а весной друг начали выигрывать это нельзя назвать мастерством, а везением только! Плюс мы помним как засудили Баварию в двух матчах!
          visca el barça visca catalunya ответил FERIS
          сегодня в 01:33
          FERIS:
          В том сезоне Реал тоже занял второе место в группе. Ну а весной короли всех смели со своего пути!
            Рауль и Зидан ответил Ty4ka98
            сегодня в 01:33
            Ty4ka98:
            Ничего не понял, если честно. Получается, проблема Зидана в том, что он не может расстаться с исполнителями? Или то, что он сам не хочет уходить? Или то, что он не хочет покупать новых игроков? Да и что значит "кидала"? "Реал" 2 года играет по двум схемам. 4-4-2, где Рон и Бенз нападающие. И 4-3-3, где Рон - левый фланг, Иско/Хамес(был) - правый. И в этих схемах всегда основа ложится на полузащиту, если плохо играет средняя линия, то это кранты. В тех матчах, когда у "Реала" в прошлых сезонах не играла полузащита, играли обычные подачи со штрафного/флангов/угловых на Рамоса или Роналду, или Морату. Многие матчи выигрывались на нервах. У Гвардиолы в "Барселоне" не было провальных сезонов, были лишь менее удачные. А Моуриньо проваливается через сезон-два. У него это обычность.
            Как это не было ? Проигрыш чемпионата и ЛЧ, это не провал ? Прошлогодний сезон с Сити это не провал ? И да проблема Зидана с тем что он не обновил состав , что тут не понятного ?
            visca el barça visca catalunya
            сегодня в 01:32
            надеюсь реал со 2 го места попадет на псж и в 1..8 неймар унизит рояль и выкинет из лч

            место рояля в секунде .
            Bonnucci ответил visca el barça visca catalunya
            сегодня в 01:31
            visca el barça visca catalunya:
            а шишанутый как настояший мужчина зашел после матча дизлайки поставить ааххахаха - молодец. вначале сразу так ведь стыдно было
            Он не знает что делать)) Ведь он чувствует что реал вернется на свое среднековское место!
            Tott_Hot ответил Donetsk People's Republic
            сегодня в 01:31
            Donetsk People's Republic:
            Ппц, я в шоке, у ТТХ хоть один нормальный адекватный болельщик есть? Радуйтесь победе, откуда столько негатива? Ни одного нормального коммента не написали, одни помои...
            ты откуда нарисовался, проповедник? Почитай, что мадридиисты писали перед матчем, потом делай выводы
            FERIS
            сегодня в 01:31
            В том сезоне Реал тоже занял второе место в группе.
            Ну а весной короли всех смели со своего пути!
            Ty4ka98 ответил Рауль и Зидан
            сегодня в 01:30
            Рауль и Зидан:
            Да тут все намного проще . Реал за два года , отыграл матчей больше всех в мире , понятное дело, после таких громких успехов у всех бывает провал. Зидан один что ли с таким столкнулся ? Команды Гвадиолы после побед на ЛЧ, не проваливали сезоны ? Команды Мауринье не проваливали сезоны ? У Зидана одна проблема , он не кидала , и своих не бросает , но тренер должен быть кидалой ради команды . Он не усилился зимой ,хотя ушли из команды такие мастера как Пепе Хамес Мората , потому что не хочет бросать своих игроков . Как Маур говорил , самое тяжелое для тренера , это расставаться с теми с кем брал титулы , но это необходимо ради команды .
            Ничего не понял, если честно. Получается, проблема Зидана в том, что он не может расстаться с исполнителями? Или то, что он сам не хочет уходить? Или то, что он не хочет покупать новых игроков? Да и что значит "кидала"?

            "Реал" 2 года играет по двум схемам. 4-4-2, где Рон и Бенз нападающие. И 4-3-3, где Рон - левый фланг, Иско/Хамес(был) - правый. И в этих схемах всегда основа ложится на полузащиту, если плохо играет средняя линия, то это кранты. В тех матчах, когда у "Реала" в прошлых сезонах не играла полузащита, играли обычные подачи со штрафного/флангов/угловых на Рамоса или Роналду, или Морату. Многие матчи выигрывались на нервах.

            У Гвардиолы в "Барселоне" не было провальных сезонов, были лишь менее удачные. А Моуриньо проваливается через сезон-два. У него это обычность.
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