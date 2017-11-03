Эмери: «Маркиньос и Ди Мария готовятся стать отцами»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери подтвердил информацию о том, что Неймар пропустит матч 12-го тура Лиги 1 с «Анже» и рассказал о грядущем пополнении в семьях других футболистов:

«Вне группы сейчас Тиаго Мотта, работает с физиотерапевтом, также не с нами Маркиньос и Ди Мария. Маркиньос готовится стать отцом. Ему нужно быть рядом с женой. Ди Мария тоже сегодня станет отцом, так что он останется в Париже.

Неймар тренировался утром, но он не готов на 100 %. Мы общались с ним и с медицинским персоналом. В итоге пришли к выводу, что ему лучше остаться».

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