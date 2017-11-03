Хайнкес: «Пять недель назад „Реал“ был лучшей командой в мире»

Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о нынешнем состоянии его бывшей команды — «Реала»:

«Пять недель назад „Реал“ был абсолютно лучшей командой в мировом футболе. Теперь их критикуют все, кому не лень. Это доказывает, что мы живем в очень стремительные и непостоянные времена.

Всему мировому футболу следует немного расслабиться, стать более объективным и реалистичным. Думаю, именно этим я и занимаюсь».

Напомним, что в последнем туре Лиги чемпионов «сливочные» уступили «Тоттенхэму», потерпев первое поражение в матчах группового этапа за пять лет.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте