Роналду: «Я не вижу себя на должности тренера»

32-летний нападающий «Реала» Криштиану Роналду начал задумываться о будущем после завершении игровой карьеры:

«Сложно сказать, чем я займусь в будущем, но мне ясно одно — мне нравится жить настоящим. Я понимаю, что не буду вечно молодым, но на должности тренера себя сегодня не вижу.

Меня всегда мотивирует один простой факт. Мне нравится играть в футбол, и занимаюсь я именно этим. Так что чувствую себя хорошо и хочу продолжать.

Что важнее, талант или усердная работа? Талант. Если у вас его нет, можете и не пытаться. Но если вы обладаете талантом, много работаете и посвящаете себя делу, то сможете многого добиться. Но, как я и сказал, у меня талант есть».

Напомним, что форвард не попал в заявку сборной Португалии на ноябрьские матчи.

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