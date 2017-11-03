Лопетеги: «Вызовем ли Диего Косту в сборную Испании? Посмотрим в январе»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста не попал в заявку сборной Испании на товарищеский матч со сборной России. Главный тренер «Фурия роха» Хулен Лопетеги ответил на вопрос о будущем форварда в сборной:

«Вызовем ли Косту? Посмотрим в январе, но он в наших планах».

Также специалист рассказал о перспективах капитана «Валенсии» Даниэля Парехо и 35-летнего нападающего «Нью-Йорк Сити» Давида Вильи:

«Парехо восхитительно играет и может получить вызов в любое время. Вилья? Сегодня он в состав не попадает, но может попасть в будущем».

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