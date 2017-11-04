Хайнкес: «Нельзя ехать в Дортмунд, наивно полагая, что уложим „Боруссию“ одной левой»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от гостевого матча с дортмундской «Боруссией» в 11-м туре чемпионата Германии:

«У нас большие амбиции, мы хотим продлить нашу успешную серию. Однако можно с уверенностью сказать, что у соперника будет, что нам противопоставить. Когда команды такого калибра встречаются друг с другом, то обо всём, что было раньше, можно забыть. Нельзя ехать туда, наивно полагая, что „Боруссия“ ослабла и у нас получится уложить её одной левой.

Ждём интенсивной и равной игры. Для меня здесь нет явного фаворита. На глазах у родных болельщиков футболисты „Боруссии“ постараются показать себя лучше, чем в последних матчах. А мы, в свою очередь, должны прибавить по сравнению с игрой во вторник».

Напомним, эту встречу будет вынужден пропустить полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих, испытывающий проблемы с желудком.

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