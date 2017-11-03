Милойевич: «„Арсенал“ внушал нам страх в первом матче, но мы решили эту проблему»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милойевич прокомментировал ничейный результат в гостевом матче с «Арсеналом» (0:0) в рамках 4-го тура группового раунда Лиги Европы:

«В адрес своей команды могу сказать только положительное. К нашему сопернику следует относиться с уважением. У них, безусловно, большие амбиции в этом турнире. Но мы многому научились. Это большой опыт для моих игроков, которые продолжают прогрессировать от матча к матчу.

В первом матче „Арсенал“ внушал нам страх, но сегодня вы могли заметить, что мы решили эту проблему, показав, что можем играть с ними на равных в гостях. Мы попытались свести к минимуму голевые атаки соперника и позволили им сделать только три удара в створ. Хочу подчеркнуть, что мы приехали играть мужественно, зная, что „Арсенал“ будет давить».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте