Вальверде: «Иньеста не закончил последнюю тренировку. Его состояние пока неясно»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии встречи 11-го тура Ла Лиги с «Севильей» рассказал о состоянии полузащитника сине-гранатовых Андреса Иньесты, которого он включил в заявку на матч:

«Иньеста не закончил тренировку, и его состояние пока неясно. Мы посмотрим, сможет ли он принять в нём участие. Как и Месси, он фантастический футболист, и это нормально, что нам его не хватает. Тем не менее, у нас есть достаточно хороших игроков, чтобы заменить Иньесту.

Если он не готов к матчу против „Севильи“, то он поедет в расположение национальной сборной и пройдёт медицинское обследование там».

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