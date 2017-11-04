Моуриньо: «Любой другой тренер каждый день твердил бы о потере Погба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подчеркнул, что старается не упоминать в прессе травмированных игроков своей команды:

«Это моё решение. Мой метод решения проблем. Мой способ мотивирования тех футболистов, которые получили шанс сыграть. Но, возможно, мне следует пересмотреть этот момент, чтобы снизить градус критики в адрес команды. Я знаю, что говорю о многих проблемах, но не о травмах, и, вероятно, должен это изменить.

Думаю, что любой другой тренер каждый день твердил бы о потере Погба: „О, у меня нет Погба! О, когда же он вернётся?! О, 10 матчей без Погба, весь групповой этап ЛЧ без Погба! Все большие встречи: с „Ливерпулем“, „Челси“, „Тоттенхэмом“ без Погба!“ Я ни единого раза не упоминал о нём. Только когда вы спрашиваете у меня о его состоянии.

И речь не только о нём. Речь о Феллаини, Кэррике, Ибрагимовиче, Маркосе Рохо. Это большая группа игроков».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте