Бериссо: «На „Камп Ноу“ хочу увидеть доминирующую „Севилью“»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериссо поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча с «Барселоной» в рамках 11-го тура чемпионата Испании:

«Любой матч можно выиграть. Очевидно, нам предстоит сыграть с сильным соперником на его стадионе, но я всегда еду на такие встречи с мыслями о победе.

Я хочу увидеть „Севилью“, которая будет доминировать на поле, потому что я не люблю, когда доминируют над нами. Мы должны потратить много сил и энергии чтобы создать условия, в которых „Барселона“ будет чувствовать дискомфорт. Если они будут „в своей тарелке“, мы будем далеки от положительного результата».

Напомним, на этой неделе подопечные Эдуардо Бериссо дома обыграли «Спартак» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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