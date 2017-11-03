Симоне Индзаги: «Игроки „Лацио“ заслуживают похвалы»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги похвалил своих подопечных после победы над «Ниццей» (1:0) в матче 4-го раунда группового этапа Лиги Европы и выхода римского клуба в плей-офф турнира с первого места в группе:

«Этот результат не должен считаться само собой разумеющимся, так как „Ницца“ – хорошо сыгранная команда, здорово подготовленная физически. Мои ребята заслуживают похвалы. Они выиграли эту группу за 2 тура до конца этапа.

„Ниццу“ не стоит недооценивать. Сегодня они произвели на меня впечатление. Это физически сильная команда, с такими серьёзными игроками в атаке, как Плеа, Ле-Мелу, а также Марио Балотелли и Уэсли Снейдер. Игроки обороны также сыграли впечатляюще».

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