Гвардиола, Почеттино, Венгер и Дайч поспорят за приз тренеру месяца в АПЛ

Пресс-служба английской Премьер-Лиги назвала фамилии претендентов на звание тренера октября в АПЛ.
Лучшим тренером месяца станет кто-то из следующей четверки: Шон Дайч («Бернли») - 4 игры (2 победы, 1 ничья, 1 поражение), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») - 3 игры (2 победы, 1 поражение), Арсен Венгер («Арсенал») - 4 игры (3 победы, 1 поражение), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») - 3 игры (3 победы).
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В сентябре лучшим наставником АПЛ был признан Гвардиола.
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У Гвардиолы в октябре 3 победы над аутсайдерами, у Почетта 2 победы на аутсайдерами, победа над Ливерпулем и проигрыш МЮ. Как минимум не меньше достоен.
Конечно, если бы разбирали все игры с начала сезона, естественно Гвардиола был бы лучшим с отрывом.
У Гвардиолы в октябре 3 победы над аутсайдерами, у Почетта 2 победы на аутсайдерами, победа над Ливерпулем и проигрыш МЮ. Как минимум не меньше достоен.
Конечно, если бы разбирали все игры с начала сезона, естественно Гвардиола был бы лучшим с отрывом.
Манчестер Сити, единственная команда, которая не проиграла ни одного матча в нынешнем сезоне. Больше всех забиваем, а серия побед, составляет 14 матчей подряд. Гвардиола! Одназначно Гвардиола!
Манчестер Сити, единственная команда, которая не проиграла ни одного матча в нынешнем сезоне. Больше всех забиваем, а серия побед, составляет 14 матчей подряд. Гвардиола! Одназначно Гвардиола!
Маурисио Почеттино.
Маурисио Почеттино.