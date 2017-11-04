Юрич: «Дерби с „Сампдорией“ сродни финалу Лиги чемпионов»

Главный тренер «Дженоа» Иван Юрич поделился ожиданиями от генуэзского дерби с «Сампдорией», которое состоится 4 ноября в рамках 12-го тура Серии А:

«Наше положение можно расценивать как военное, но мы хорошо поработали. Нельзя слишком много думать, надо выйти на поле и победить.

Я сохраняю спокойствие. Прекрасно понимаю, что дерби разительно отличается от других встреч сезона, этот матч сродни финалу Лиги чемпионов. Надеюсь, что поединок станет нашим поворотным пунктом, ведь у нас играют очень талантливые игроки».

По слухам, хорватский специалист может потерять свой пост в случае поражения.

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