Пеллегрино: «Нам надо отстаивать идентичность „Саутгемптона“»

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино отметил, что «святым» следует отстаивать идеалы клуба:

«Нам важно отстаивать свою идентичность, то, кем мы являемся. И неважно, какой счет на табло, что происходит на поле и кто наш соперник. Мы самобытны и должны это помнить.

Да, иногда мне приходится приспосабливаться к обстоятельствам, ведь у нас разные игроки с разными характеристиками, и время от времени я должен что-то менять, если эти перемены помогут команде. Но вопрос не в схемах, а в индивидуальности, в нашем единении».

Ранее специалист признался, что его команда по-прежнему находится в поисках оптимального игрового состояния.

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